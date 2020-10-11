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НБА. Финал. 6-й матч. «Майами» против «Лейкерс»
11.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в НБА состоится 6-й матч финальной серии плей-офф.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии
НБА
Финал
Шестой матч
В серии впереди
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Сегодня в НБА состоится 6-й матч финальной серии плей-офф.
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