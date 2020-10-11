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НБА. Финал. 6-й матч. «Майами» против «Лейкерс»

11.10.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в НБА состоится 6-й матч финальной серии плей-офф.

«Майами» встретится с «Лейкерс» (2-3). 

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Финал

Шестой матч

Майами – Лейкерс
Дата проведения
12 октября, 02.30, «AdventHealth Arena »
Онлайн матча

В серии впереди «Лейкерс» – 3-2

 

 
 
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Сегодня в НБА состоится 6-й матч финальной серии плей-офф.
 
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