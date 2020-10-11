Константин Кольцов: «Очень сложно было ребятам в матче против Риги: почти весь матч играли в три звена»

Источник материала: Tribuna.com

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Константин Кольцов высказался после победы в матче с рижским «Динамо» (4:3 Б).

– Сложный первый период был. Ребята немного не вошли в игру, а соперник неплохо прессинговал. Во втором и третьем периодах уже включились. Начали зарабатывать удаления, там уже и соперник стал ошибаться на сменах. Считаю, что мы перехватили инициативу.

Но опять же, очень сложно было ребятам в этом матче: почти весь матч играли в три звена. Иногда наша четвертая тройка выходила, давали передышку лидерам. Но в такой ситуации очень-очень сложный матч выдался. Рад, что дотерпели, выстояли и выиграли.

– Впереди у команды порядка пяти дней до ближайшей игры, чем планируете заняться в ближайшее время?

– Завтра у команды выходной. Послезавтра, возможно, тоже кто-то не будет кататься, кто очень много играл по игровому времени. Шарангович и Клинкхаммер сыграли почти по 30 минут, а это очень много для нападающих. Поэтому завтра выходной, послезавтра, кто поменьше сыграл, будет тренироваться. Ну и готовиться к «Локомотиву».

Дальнейший распорядок будет известен во вторник или среду. Возможно, кто-нибудь из тренерского штаба «Динамо» подключиться к команде. Сами ждем, сами думаем, что будем делать. Если ситуация заставит нас остаться еще здесь, то будем готовить ребят по плану с тренерским штабом «Динамо».

– Какие вообще новости из лазарета? Стоит ли кого-то ждать в пятницу? И как дела у Франсиса Паре ?

– Пока прошло всего пару дней после травмы, есть еще небольшой отек. Очень сложно в таких ситуациях что-то прогнозировать. Доктор заверил, что на две недели выбыл Паре. Может, раньше вернется в строй, но есть вариант, что и позже.

Вячеслав Грецкий уже катается, но он очень много времени пропустил из-за травмы и пока не в тех кондициях, чтобы выйти на матч. Но, по крайней мере, он работает в полную силу, готовится к матчам. Степан Фальковский тоже катается, работает, но пока еще не в полную. Я думаю, что ему еще около недели потребуется, чтобы восстановить свои кондиции и до конца залечить свое повреждение, – сказал Кольцов.

Средний возраст состава минского «Динамо» на игру с рижским «Динамо» – 24 года и 97 дней. Это рекорд клуба