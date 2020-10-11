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Призер чемпионата Беларуси по рукопашному бою Ваньян был задержан сегодня в Минске
11.10.2020 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске прошел очередная акция против действующей власти.
Во время марша в Минске был задержан боец смешанных единоборств, призер чемпионата Беларуси по рукопашному бою Арнольд Ваньян.
Как отмечает правозащитный центр «Весна», уже известны имена более 100 задержанных человек.
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Сегодня в Минске прошел очередная акция против действующей власти.
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