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Призер чемпионата Беларуси по рукопашному бою Ваньян был задержан сегодня в Минске

11.10.2020 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске прошел очередная акция против действующей власти.

Во время марша в Минске был задержан боец смешанных единоборств, призер чемпионата Беларуси по рукопашному бою Арнольд Ваньян.

Как отмечает правозащитный центр «Весна», уже известны имена более 100 задержанных человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске прошел очередная акция против действующей власти.
 
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