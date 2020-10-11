Призер чемпионата Беларуси по рукопашному бою Ваньян был задержан сегодня в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске прошел очередная акция против действующей власти.

Во время марша в Минске был задержан боец смешанных единоборств, призер чемпионата Беларуси по рукопашному бою Арнольд Ваньян.

Как отмечает правозащитный центр «Весна», уже известны имена более 100 задержанных человек.