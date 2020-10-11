Средний возраст состава минского «Динамо» на игру с рижским «Динамо» – 24 года и 97 дней. Это рекорд клуба

Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (4:3 Б).

Средний возраст заявки минского клуба на матч – 24 года и 97 дней, это рекордный показатель.

Предыдущее достижение было установлено 7 октября 2020 года, когда в матче с «Сочи» (1:2) участвовали хоккеисты со средним возрастом в 24 года и 168 дней.