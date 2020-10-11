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Средний возраст состава минского «Динамо» на игру с рижским «Динамо» – 24 года и 97 дней. Это рекорд клуба
12.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день
Средний возраст заявки минского клуба на матч – 24 года и 97 дней, это рекордный показатель.
Предыдущее достижение было установлено 7 октября 2020 года, когда в матче с «Сочи» (1:2) участвовали хоккеисты со средним возрастом в 24 года и 168 дней.
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Средний возраст состава минского «Динамо» на игру с рижским «Динамо» – 24 года и 97 дней. Это рекорд клуба
В очередной игровой день КХЛ минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (4:3 Б).
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