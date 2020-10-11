ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средний возраст состава минского «Динамо» на игру с рижским «Динамо» – 24 года и 97 дней. Это рекорд клуба

12.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В очередной игровой день КХЛ минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (4:3 Б).

Средний возраст заявки минского клуба на матч – 24 года и 97 дней, это рекордный показатель.

Предыдущее достижение было установлено 7 октября 2020 года, когда в матче с «Сочи» (1:2) участвовали хоккеисты со средним возрастом в 24 года и 168 дней.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной игровой день КХЛ минское «Динамо» победило рижское «Динамо» (4:3 Б).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-член КДК АБФФ Венчиков: «Может, стоит хотя бы на секунду задуматься ребятам в форме о том, что вас учили бороться с преступностью, а не с собственным народом?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика