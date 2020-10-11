Экс-член КДК АБФФ Венчиков: «Может, стоит хотя бы на секунду задуматься ребятам в форме о том, что вас учили бороться с преступностью, а не с собственным народом?»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-член КДК АБФФ Сергей Венчиков поделился мнением о действиях силовиков в Беларуси.

«Есть ли у нас достойные представители силовых структур? Есть. Много ли их? Однозначно. Кого мы сегодня увидели на улицах Минска? Явно самых достойных, но выполняющих не совсем умные приказы...

У меня в голове не укладывается, что одетая наша силовая элита в камуфляж издевается над народом. Понятно, что им приказы отдают люди из кабинетов в высших офицерских званиях, а высшим офицерам еще один человек... Может, стоит хотя бы на секунду задуматься ребятам в форме о том, что вас учили бороться с преступностью, а не с собственным народом? Это не так сложно понять.

Мы с вами живем в одной стране, вместе болеем за наши спортивные сборные, имя которым одно – Беларусь, ходим в одни и те же магазины, учим наших детей в одних и тех же садиках и школах. Нам нечего делить. Есть сейчас три конкретных требования, которые наш народ обозначил 2 месяца назад, бесполезно его прессовать, назад дороги нет. Желание одно сейчас – услышьте мнение большинства людей, это так просто», – написал Венчиков.