Михаил Мархель: «Все ребята играют за страну и за народ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал результат матча Лиги наций против Литвы (2:2), сообщает «Прессбол» .

- Как оцените игру: радует вас одно набранное очко или нет?

– Понятно, что перед этим матчем нам было тяжело. Во-первых, мы проиграли в Грузии. В ключевой игре, к которой долго готовились. Поэтому подвести ребят психологически было сложно. Опять у нас не получился первый тайм. Во втором, считаю, переломили ход игры. Забили два гола, причем заслуженно. Но… Это футбол. Сейчас трудно что-то комментировать. Хочу сказать «спасибо» ребятам. У нас хватает и молодых, и опытных. Особенно хочу отметить то, как они сегодня помогли. Так что, возвращаясь к вопросу, довольны мы результатом или нет, подчеркну: в каждой встрече мы стремимся к победе. И по игре во втором тайме мы сегодня этой победы заслуживали.

- Как на вашу сборную влияет вся та ситуация, которая разворачивается в стране?

– Мы приехали сюда играть в футбол. Поэтому сама постановка такого вопроса, на мой взгляд, неправильна. Все ребята играют за страну и за народ. У каждого, естественно, может быть свое мнение по какому-то поводу, но все футболисты — профессионалы. Повторюсь: они приехали играть в футбол.