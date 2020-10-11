Соболенко на призыв не молчать о ситуации в Беларуси: «Пора бы уже поумнеть. Ну ничего, и таких земля носит, к сожалению»

Источник материала: Tribuna.com

11 октября белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в инстаграм, в котором отметила, что не привыкла к себе с макияжем.

«Иногда нужен макияж и спортивный костюм оставить в шкафу. И так интересно каждый раз рассматривать себя, если выпадает случай. Вот и рассматриваю с утра», – написала спортсменка. Позже оказалось, что Соболенко посетила матч минского «Динамо» в КХЛ, где была в джерси клуба.

Один из пользователей ответил на пост: «Стыдно, Арина, за тебя. Не все в мире измеряется деньгами. Есть моменты, когда такие, как ты, должны не молчать, а не косметику обсуждать».

Соболенко ответила: «Стыдно за вас! В вашем возрасте пора бы уже поумнеть. Ну ничего, и таких земля носит. К сожалению».

Еще один пользователь после этого написал: «Позор. Сходи в этом джерси на Окрестина. Действительно, и таких земля носит. Надеюсь, карма существует».

«Конечно, существует, поэтому ты – никто», – в ответ написала Соболенко.

После пикировки пользователь заявил, что также посмотрит матч «Динамо», на что Соболенко отреагировала: «Правильно, посмотрите, как люди работают».

11 октября в Минске на марше протеста, как сообщали независимые СМИ, силовики применяли светошумовые гранаты, производили выстрелы, угрожали оружием мирным протестующим и избивали их. В список правозащитников «Весны» уже внесены имена около 400 задержанных по всей Беларуси за этот день, в том числе ряда журналистов. Из минских РУВД некоторых пострадавших от силовиков на скорых доставляли в больницы.







