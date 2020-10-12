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КХЛ. «Салават» принимает «Барыс», ЦСКА в гостях у «Магнитки», СКА против московского «Динамо»
12.10.2020 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» играет дома с «Барысом»,
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ «Салават Юлаев» играет дома с «Барысом», ЦСКА встречается на выезде с «Магниткой», «Авангард» – с «Сочи», а СКА принимает московское...
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