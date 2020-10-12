Обновленный рейтинг WTA: на каких позициях белорусские теннисистки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт – Sputnik. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко осталась на 12-м месте в рейтинге женской теннисной ассоциации, тем временем Александра Саснович поднялась на три позиции, сообщает Sputnik.

После завершения открытого чемпионата Франции Roland Garros Арина Соболенко имеет в своем активе 3675 очков. На турнире она единственная среди белорусских теннисисток дошла до третьего раунда в одиночном разряде.

Виктория Азаренко осталась на 14-м месте, набрав 3122 балла, в спину ей дышит испанка Гарбинье Мугуруса. В Париже Виктория уступила во втором раунде.

Александра Саснович поднялась с 96-го на 93-е место, в ее активе сейчас 798 очков. Победительница "Ролан Гаррос" Ига Швентек переместилась с 51-й на 17-ю позицию. В финале турнира она легко разделалась с американкой Софией Кенин – 6:4, 6:1.

В первую тройку мирового рейтинга входят австралийка Эшли Барти (8717 очков), румынка Симона Халеп (7255) и японка Наоми Осака (5780).

В мужском рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 85-м месте: в первом раунде он уступил будущему чемпиону Рафаэлю Надалю. У второго нашего теннисиста Ильи Ивашко - 141-я позиция.