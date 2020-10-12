Анна Бонд: «Насилие есть и продолжается. Домрачева говорила о безопасности на наших улицах, смотри Даша, как избивают твоего родного брата»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала избиение брата Дарьи Домрачевой Никиты.

«Мы часто думаем, что это не про нас, пока не коснется лично каждого. Насилие есть и продолжается. Никита интеллигентный парень, архитектор. С его слов он ехал на велосипеде домой.

Вот и приехал.... Домрачева говорила о безопасности на наших улицах, смотри Даша, как избивают твоего родного брата.

Мои родственники и близкие люди пострадали еще 9 августа. И сколько еще таких будет», – написала Бонд.