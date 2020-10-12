ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анна Бонд: «Насилие есть и продолжается. Домрачева говорила о безопасности на наших улицах, смотри Даша, как избивают твоего родного брата»

12.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала избиение брата Дарьи Домрачевой Никиты.

«Мы часто думаем, что это не про нас, пока не коснется лично каждого. Насилие есть и продолжается. Никита интеллигентный парень, архитектор. С его слов он ехал на велосипеде домой.

Вот и приехал.... Домрачева говорила о безопасности на наших улицах, смотри Даша, как избивают твоего родного брата.

Мои родственники и близкие люди пострадали еще 9 августа. И сколько еще таких будет», – написала Бонд.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АННА БОНД

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Гурков об избиении брата Домрачевой: «Они уже давно извинились за тех, кто случайно попал под раздачу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика