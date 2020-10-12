|
Анна Бонд: «Насилие есть и продолжается. Домрачева говорила о безопасности на наших улицах, смотри Даша, как избивают твоего родного брата»
12.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала избиение брата Дарьи Домрачевой Никиты.
«Мы часто думаем, что это не про нас, пока не коснется лично каждого. Насилие есть и продолжается. Никита интеллигентный парень, архитектор. С его слов он ехал на велосипеде домой.
Вот и приехал.... Домрачева говорила о безопасности на наших улицах, смотри Даша, как избивают твоего родного брата.
Мои родственники и близкие люди пострадали еще 9 августа. И сколько еще таких будет», – написала Бонд.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)