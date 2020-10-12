|
Гурков об избиении брата Домрачевой: «Они уже давно извинились за тех, кто случайно попал под раздачу»
12.10.2020 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал избиение брата Дарьи Домрачевой Никиты силовиками.
«Посмотрите, как красиво прогибом летит брат нашей Дарьи Домрачевой. Но они уже давно извинились за тех, кто случайно попал под раздачу», – написал Гурков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гурков об избиении брата Домрачевой: «Они уже давно извинились за тех, кто случайно попал под раздачу»
Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал избиение брата Дарьи Домрачевой Никиты силовиками.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)