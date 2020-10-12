Гурков об избиении брата Домрачевой: «Они уже давно извинились за тех, кто случайно попал под раздачу»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Виталий Гурков прокомментировал избиение брата Дарьи Домрачевой Никиты силовиками.

«Посмотрите, как красиво прогибом летит брат нашей Дарьи Домрачевой. Но они уже давно извинились за тех, кто случайно попал под раздачу», – написал Гурков.



