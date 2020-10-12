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Рассмотрение апелляции по делу Левченко в Минском городском суде перенесено на 13 октября
12.10.2020 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Рассмотрение апелляции по делу баскетболистки
Изначально адвокату Левченко сообщили, что заседание состоится 12 октября.
Адрес – Минск, улица Марцинкевича, дом 1, корпус 3. Начало – в 15:30. При посещении суда необходимо использовать медицинские маски.
Напомним, Левченко была приговорена к 15 суткам ареста за участие в мирном митинге.
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Рассмотрение апелляции по делу баскетболистки Елены Левченко в Минском городском суде перенесено на 13 октября.
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