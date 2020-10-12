Алексей Шпилевский: «Кайрат» показывает самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер оценил уровень команды.

- Как вы реагируете, когда говорят о том, что у «Кайрата» есть проблемы с позиционной атакой?

– Кто так говорит?

- Эксперты.

– Я не хочу углубляться в детали, у каждого есть свое мнение. Мы знаем, над чем работать, я лично очень рад за ребят, они показывают самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел. Мы движемся в правильном направлении.

- Информация об интересе московского к вам – насколько я знаю, о вас действительно наводили справки, как вы воспринимаете такую новость?

– Если в прессе пишут, значит – правда. Но у меня контракт с «Кайратом», я здесь счастлив, мы готовимся к чемпионату. В данной ситуации неправильно комментировать какие-то слухи, – сказал Шпилевский.