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Алексей Шпилевский: «Кайрат» показывает самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел»
12.10.2020 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Как вы реагируете, когда говорят о том, что у «Кайрата» есть проблемы с позиционной атакой?
– Кто так говорит?
- Эксперты.
– Я не хочу углубляться в детали, у каждого есть свое мнение. Мы знаем, над чем работать, я лично очень рад за ребят, они показывают самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел. Мы движемся в правильном направлении.
- Информация об интересе московского
– Если в прессе пишут, значит – правда. Но у меня контракт с «Кайратом», я здесь счастлив, мы готовимся к чемпионату. В данной ситуации неправильно комментировать какие-то слухи, – сказал Шпилевский.
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Алексей Шпилевский: «Кайрат» показывает самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел»
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский оценил уровень команды.
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