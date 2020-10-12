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Надежда Скардино: «Мои сторис удалили. Наверное, инстаграму не нравится видео, как бьют ни в чем не повинных людей»

12.10.2020 16:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщили, что ее сторис с критикой ОМОНа удалили.

«Мои сторис удалили. По какой-то причине несогласия. Наверное, инстаграму не нравится видео, как бьют ни в чем не повинных людей», – сказала Скардино.

Надежда Скардино: «Мои сторис удалили. Наверное, инстаграму не нравится видео, как бьют ни в чем не повинных людей»

Надежда Скардино: «Ненавижу вас, ОМОН. С каждым побитым вы становитесь слабее и слабее. Вы уже превратились в нелюдей»

 
 
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Белорусская биатлонистка Надежда Скардино сообщили, что ее сторис с критикой ОМОНа удалили.
 
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