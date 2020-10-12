|
Брат Домрачевой: «Не берусь ни осуждать сестру, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства»
12.10.2020 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону
– Как вы вообще оказались в том месте?
– Я живу в центре города, там же живет моя мама. И я просто на велосипеде люблю кататься по своему любимому городу. Оказался в том месте, потому что, грубо говоря, это мой обычный маршрут. Что касается воскресных событий, маршей и акций, знаю, что традиционно это все проходит у Стелы, но тут все события переместились и в другие районы Минска. В итоге я оказался не в то время, не в том месте, на набережной возле Зыбицкой.
– Вы сами в акциях и маршах участвуете?
– Нет, никогда не ходил. Я вижу, что происходит, но в акциях не участвую, потому что чувствую, что они не совсем безопасны. Видел, как гибли люди, а у меня маленький ребенок, и мне важно заботиться о дочке. Я занимаюсь сейчас своей семьей.
– Вы сказали, что ваша сестра Дарья в курсе всей ситуации.
– Да, как только она сама обо всем узнала из интернета, пыталась связаться со мной. Но я не мог вчера с ней пообщаться. И на момент нашего интервью пока не созванивались, тем более у нас большая разница во времени – она же в Китае сейчас.
Даша сейчас работает в другой стране, и могу сказать, что у нее большие проблемы с интернетом. В Китае блокируют все соцсети, нужно быть близким к властям человеком, чтобы иметь туда доступ. Более того, даже у самой сборной Китая по биатлону проблемы с выходом в сеть. Спортсмены и тренеры сейчас находятся в каких-то горах, провинциях, тренируются на далеких базах. И цивилизацией там, мягко говоря, не пахнет.
Ну а насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого – говорить или нет. Я тоже не могу обсуждать решение сестры. Не берусь ни осуждать ее, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства и свои решения, – сказал Домрачев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брат Домрачевой: «Не берусь ни осуждать сестру, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства»
Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, рассказал о своем задержании.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)