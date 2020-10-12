Брат Домрачевой: «Не берусь ни осуждать сестру, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства»

Источник материала: Tribuna.com

Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой , рассказал о своем задержании.

– Как вы вообще оказались в том месте?

– Я живу в центре города, там же живет моя мама. И я просто на велосипеде люблю кататься по своему любимому городу. Оказался в том месте, потому что, грубо говоря, это мой обычный маршрут. Что касается воскресных событий, маршей и акций, знаю, что традиционно это все проходит у Стелы, но тут все события переместились и в другие районы Минска. В итоге я оказался не в то время, не в том месте, на набережной возле Зыбицкой.

– Вы сами в акциях и маршах участвуете?

– Нет, никогда не ходил. Я вижу, что происходит, но в акциях не участвую, потому что чувствую, что они не совсем безопасны. Видел, как гибли люди, а у меня маленький ребенок, и мне важно заботиться о дочке. Я занимаюсь сейчас своей семьей.

– Вы сказали, что ваша сестра Дарья в курсе всей ситуации.

– Да, как только она сама обо всем узнала из интернета, пыталась связаться со мной. Но я не мог вчера с ней пообщаться. И на момент нашего интервью пока не созванивались, тем более у нас большая разница во времени – она же в Китае сейчас.

Даша сейчас работает в другой стране, и могу сказать, что у нее большие проблемы с интернетом. В Китае блокируют все соцсети, нужно быть близким к властям человеком, чтобы иметь туда доступ. Более того, даже у самой сборной Китая по биатлону проблемы с выходом в сеть. Спортсмены и тренеры сейчас находятся в каких-то горах, провинциях, тренируются на далеких базах. И цивилизацией там, мягко говоря, не пахнет.

Ну а насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого – говорить или нет. Я тоже не могу обсуждать решение сестры. Не берусь ни осуждать ее, ни просить как-то комментировать. У каждого свои обстоятельства и свои решения, – сказал Домрачев.

В акциях не участвует, под раздачу попал случайно, сестру не осуждает. Брат Домрачевой – о том, как его избили, и о ситуации в стране