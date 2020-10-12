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Судья Доля показал футболисту «Крумкачоў» Рочеву две желтые карточки в матче с «Волной», но удалить забыл

12.10.2020 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 21 тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Волна» – «Крумкачы» главный судья Дмитрий Доля показал футболисту минчан Никите Рочеву две желтые карточки, но с поля удалить забыл.

Предупреждения Рочев (№69) получил в каждом из таймов. Сначала на 37-й минуте, а затем на 70-й.

Тем не менее после второй желтой карточки футболист с поля удален не был.

В официальном протоколе игры предупреждение вынесенное на 37 минуте записано на Михаила Колядко (находился достаточно далеко от момента с предупреждением), а уже на 70-й на Рочева.

Судья Доля показал футболисту «Крумкачоў» Рочеву две желтые карточки в матче с «Волной», но удалить забыл

Судья Доля показал футболисту «Крумкачоў» Рочеву две желтые карточки в матче с «Волной», но удалить забыл

 
 
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В матче 21 тура чемпионата Беларуси в первой лиге «Волна» – «Крумкачы» главный судья Дмитрий Доля показал футболисту минчан Никите Рочеву две желтые карточки, но с...
 
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