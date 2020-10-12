Недосеков сделал репост высказывания Соболенко

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков сделал репост высказывания теннисистки Арины Соболенко.

Соболенко написала: «Не могу закрыть глаза на все то, что сделано для страны в целом. Я за мир. За тех, кто делает свою работу. За тех, кто не провоцирует на насилие».

У себя в сториз Недосеков добавил к этим словам эмодзи аплодисментов.