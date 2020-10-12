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Недосеков сделал репост высказывания Соболенко
12.10.2020 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков сделал репост высказывания теннисистки Арины Соболенко.
Соболенко написала: «Не могу закрыть глаза на все то, что сделано для страны в целом. Я за мир. За тех, кто делает свою работу. За тех, кто не провоцирует на насилие».
У себя в сториз Недосеков добавил к этим словам эмодзи аплодисментов.
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Белорусский легкоатлет Максим Недосеков сделал репост высказывания теннисистки Арины Соболенко.
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