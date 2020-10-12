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Сергей Михалок: «Караев на совещании сказал: «Я не хочу, чтобы мои ОМОНовцы поломали вашему Гуркову руку»

12.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский музыкант Сергей Михалок рассказал о том, что за известным тайским боксером Виталием Гурковым велась слежка.

«Виталий Гурков – первый, кто давал интервью на беларускай мове. Первый, у кого появился БЧБ-флаг. Он всегда был в этой теме. Виталия выгнали из федерации. Он ходил на встречи, а потом за ним следили два ### в штатском. Караев на совещании сказал: «Я не хочу, чтобы мои ОМОНовцы поломали вашему Гуркову руку». А у Виталика стаж борьбы уже лет 20. Ему пора уже и за свою жизнь побороться. Мы боролись за победу в Украине и живем уже 6 лет. Здесь мы вам показываем, для чего все это делается», – сказал Михалок в своем инстаграм.

 
 
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Белорусский музыкант Сергей Михалок рассказал о том, что за известным тайским боксером Виталием Гурковым велась слежка.
 
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