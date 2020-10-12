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Артем Королек: «От недели к неделе мы получаем новые абсурдные задержания, новые увольнения из национальной сборной. И понимаем, что завтра тоже что-то произойдет»
12.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Линейный польского «Кельце» и сборной Беларуси Артем Королек в интервью
- Партнеров по «Кельце» сильно интересует белорусская тема?
– Поначалу, когда выкладывал много постов и в каждой стране все освещалось отдельно, постоянно спрашивали. Это ужасало людей, они не понимали, как такое может быть. А сейчас разговоры поутихли. Наверное, уже привыкли, что в светлой, беззаботной Беларуси происходят такие страшные события.
- А ты сам привык?
– Не сказал бы. Наверное, с той же интенсивностью продолжаю следить за происходящим, смотреть видео, читать тексты, в том числе мнения людей, спортсменов. До сих пор все очень тяжело принимаю. А поначалу вообще был шок из-за того, что делают с нашим народом. От недели к неделе мы получаем новые абсурдные задержания, новые увольнения из национальной сборной. И понимаем, что завтра тоже что-то произойдет.
Как можно было уволить фристайлистку Романовскую? Я не понимаю. Человек высказался, это ее точка зрения. Спортсмена могут уволить из клуба — из «Кельце», СКА, Бреста... Я считал, что из сборной нельзя уволить. Вот так поступать с одним из лучших спортсменов Беларуси... Недавно увидел интересный заголовок — «Ощущение, что они сами пилят сук, на котором сидят». Кто будет добывать медали и прославлять страну на спортивной арене? – сказал Королек.
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Артем Королек: «От недели к неделе мы получаем новые абсурдные задержания, новые увольнения из национальной сборной. И понимаем, что завтра тоже что-то произойдет»
Линейный польского «Кельце» и сборной Беларуси Артем Королек в интервью «Прессболу» поделился отношением к происходящему в стране.
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