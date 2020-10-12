ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артем Королек: «От недели к неделе мы получаем новые абсурдные задержания, новые увольнения из национальной сборной. И понимаем, что завтра тоже что-то произойдет» 

12.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Линейный польского «Кельце» и сборной Беларуси Артем Королек в интервью «Прессболу» поделился отношением к происходящему в стране.

- Партнеров по «Кельце» сильно интересует белорусская тема?

– Поначалу, когда выкладывал много постов и в каждой стране все освещалось отдельно, постоянно спрашивали. Это ужасало людей, они не понимали, как такое может быть. А сейчас разговоры поутихли. Наверное, уже привыкли, что в светлой, беззаботной Беларуси происходят такие страшные события.

- А ты сам привык?

– Не сказал бы. Наверное, с той же интенсивностью продолжаю следить за происходящим, смотреть видео, читать тексты, в том числе мнения людей, спортсменов. До сих пор все очень тяжело принимаю. А поначалу вообще был шок из-за того, что делают с нашим народом. От недели к неделе мы получаем новые абсурдные задержания, новые увольнения из национальной сборной. И понимаем, что завтра тоже что-то произойдет.

Как можно было уволить фристайлистку Романовскую? Я не понимаю. Человек высказался, это ее точка зрения. Спортсмена могут уволить из клуба — из «Кельце», СКА, Бреста... Я считал, что из сборной нельзя уволить. Вот так поступать с одним из лучших спортсменов Беларуси... Недавно увидел интересный заголовок — «Ощущение, что они сами пилят сук, на котором сидят». Кто будет добывать медали и прославлять страну на спортивной арене? – сказал Королек.

 

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Линейный польского «Кельце» и сборной Беларуси Артем Королек в интервью «Прессболу» поделился отношением к происходящему в стране.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Рыбак станет главным тренером сборной Беларуси по самбо. Он сопровождал Портного во время бесед со спортсменами, подписавшими письмо за честные выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика