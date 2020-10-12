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Рыбак станет главным тренером сборной Беларуси по самбо. Он сопровождал Портного во время бесед со спортсменами, подписавшими письмо за честные выборы
12.10.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дзюдоист Юрий Рыбак станет главным тренером национальной команды Беларуси по самбо.
Ранее
Отметим, что нынешний главный Дмитрий Базылев подписал письмо.
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Рыбак станет главным тренером сборной Беларуси по самбо. Он сопровождал Портного во время бесед со спортсменами, подписавшими письмо за честные выборы
Дзюдоист Юрий Рыбак станет главным тренером национальной команды Беларуси по самбо.
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