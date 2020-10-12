Лучший пляжный футболист Беларуси-2019 Макаревич подписал письмо за отставку Лукашенко и против насилия

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер, лучший пляжный футболист Беларуси-2019 Валерий Макаревич подписал письмо за отставку Лукашенко и против насилия.

Сразу после выборов Макаревич стал одним из инициаторов обращения к силовым структурам. 15 августа семь игроков и тренер вратарей Геннадий Тумилович заявили, что они не могут оставаться безучастными к тому, что происходит в стране и потребовали освобождения политических заключенных, прекращения насилия со стороны милиции и ОМОН и проведения новых честных выборов.

Всего среди подписавшихся уже более 800 человек . Полный список смотрите на сайте Свободного объединения спортсменов Беларуси – здесь .

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