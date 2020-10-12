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Пирло, Хави, Джеррард, Зеедорф, Бускетс, Райкард, Гвардиола – среди претендентов на звание лучшего центрального хавбека в истории (France Football)
12.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французский журнал France Football назвал 20 центральных полузащитников, претендующих на звание лучшего в истории.
В список вошли следующие игроки:
Отметим, что France Football в своей символической сборной рассматривает данных игроков как полузащитников оборонительного плана.
Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».
Символическая сборная будет объявлена в декабре.
Ранее France Football представил списки лучших
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