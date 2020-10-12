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Пирло, Хави, Джеррард, Зеедорф, Бускетс, Райкард, Гвардиола – среди претендентов на звание лучшего центрального хавбека в истории (France Football)

12.10.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Французский журнал France Football назвал 20 центральных полузащитников, претендующих на звание лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки:

Йожеф Божик (Венгрия), Жерсон (Бразилия), Серджи Бускетс (Испания), Пеп Гвардиола (Испания), Диди (Бразилия), Йозеф Масопуст (Чехия), Пауло Фалькао (Бразилия), Лотар Маттеус (Германия), Стивен Джеррард (Англия), Йохан Нескенс (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Фернандо Редондо (Аргентина), Марко Тарделли (Италия), Франк Райкард (Нидерланды), Жан Тигана (Франция), Бернд Шустер (Германия), Хаби Алонсо (Испания), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Хави (Испания).

Отметим, что France Football в своей символической сборной рассматривает данных игроков как полузащитников оборонительного плана.

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

Ранее France Football представил списки лучших вратарей, центральных, левых и правых защитников.

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