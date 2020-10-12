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Александр Глеб: «Результат матча против Грузии закономерен. За всю игру не было практически ни одного креатива»

13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением об игре команды в матче против Грузии.

– Результат закономерен, потому что за всю игру не было практически ни одного креатива. Игра была просто монотонная. В конце начали лезть, потому что горели. И хаотично шли вперед. Что-то получалось, что-то нет, но креатив отсутствовал. Лидерские качества исходили от последнего защитника, нашего капитана. Это уже даже в голову не помещается.

- Возможно ли, что игроки перегорели?

– Ну мы же играли не против Испании или Голландии, а против сопоставимого соперника – против Грузии.

Моменты, когда тренер находит мотивационные ролики, слова – это действительно помогает. На самом деле, Мархель слишком спокойный. В сборной тактика не имеет никакого значения. Самое главное – эмоции. Что ты за 4 дня натренируешь? Эта монотонность тебя утомляет. За 3 дня до игры надо подвести команду.

Мне очень прискорбно. Это был лучший шанс попасть на чемпионат Европы, – сказал Глеб в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Экс-полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением об игре команды в матче против Грузии.
 
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