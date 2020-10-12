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Заместитель генерального директора БАТЭ Боровицкий покинул клуб
13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ покинул Алексей Боровицкий. На протяжении последнего года он занимал должность заместителя генерального директора БАТЭ по общим вопросам.
Боровицкий займет должность директора ГУ «Борисовский физкультурно-оздоровительный центр».
За последний месяц клубный офис покинули генеральный директор Михаил Залевский и глава департамента развития Наталья Марченко.
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БАТЭ покинул Алексей Боровицкий.
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