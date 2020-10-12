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Пеле, Марадона, Зидан, Иньеста, Баджо, Платини, Тотти – среди номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории (France Football)
13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Французский журнал France Football назвал 20 атакующих полузащитников, из которых выберут лучшего в истории.
В список вошли следующие игроки:
Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».
Символическая сборная будет объявлена в декабре.
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