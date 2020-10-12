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Пеле, Марадона, Зидан, Иньеста, Баджо, Платини, Тотти – среди номинантов на звание лучшего атакующего хавбека в истории (France Football)

13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Французский журнал France Football назвал 20 атакующих полузащитников, из которых выберут лучшего в истории.

В список вошли следующие игроки:

Роберто Баджо (Италия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Андрес Иньеста (Испания), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Раймон Копа (Франция), Энцо Франческоли (Уругвай), Ладислао Кубала (Венгрия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина), Сандро Маццола (Италия), Хуан Альберто Скьяффино (Уругвай), Пеле (Бразилия), Сократес (Бразилия), Мишель Платини (Франция), Франческо Тотти (Италия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия), Джанни Ривера (Италия), Зинедин Зидан (Франция).

Издание планирует составить символическую сборную всех времен по схеме 3-4-3. Победителя определит жюри, участвующее в голосовании за «Золотой мяч».

Символическая сборная будет объявлена в декабре.

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