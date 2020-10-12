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Николай Ходасевич: «Руководству АБФФ нужно разделять ответственность вместе с Мархелем»

13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич отметил, что футбольный год для Беларуси получился ужасным и призвал руководство АБФФ разделить за это ответственность вместе с главным тренером Михаилом Мархелем.

«Футбольный год ужасный. Он просто фантастически ужасен! Наверное, ни один предыдущий руководитель АБФФ не завидует Владимиру Базанову. Из-з пандемии наш чемпионат превратился в такое рваное полотно. В еврокубках худший результат за последние 10 лет. Вылетали пулей все, кроме брестского «Динамо», которое выиграло 2 матча. Сборная в этой же стезе. Откатали за 2 года около 50 футболистов, а против Грузии выходит состав… Хочется ахнуть! Там нет ни одной наработки! Это приводит к отсутствию игры. Молодежная сборная без результата.

Предыдущие руководители федерации на отчетно-выборных конференциях всегда подчеркивали любые достижения. Но есть один момент: неразделенная ответственность. Когда БАТЭ играл в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, выходили руководители (в частности, Сергей Румас) и говорили: наш футбол в порядке. Я всегда задавался вопросом: при чем тут развитие футбола к одному клубу, который научился играть в Лиге чемпионов? Дом футбола к этому явлению абсолютно ни при чем.

Вот и сейчас пускай руководство АБФФ возьмет результаты на свой счет. Все неудачи на клубном уровне. И самое главное — ответственность нужно разделять вместе с Михаилом Мархелем. Потому что вы назначили тренера, который должен решить задачи. И вы эту ответственность тоже должны разделять с главным тренером. Потому что вы в одной лодке», – сказал Ходасевич.

 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич отметил, что футбольный год для Беларуси получился ужасным и призвал руководство АБФФ разделить за это ответственность...
 
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