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Стась впервые с 2016 года набрал 2 очка в игре регулярного чемпионата

13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:2).

В третьем периоде он забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Стась впервые с 10 ноября 2016 года записал на свой счет два балла в игре регулярного чемпионата. Тогда он играл за минское «Динамо».

Отметим, что форвард уже набирал два очка за «Авангард» в 2018 году, но это произошло в игре плей-офф.

 
 
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Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:2).
 
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