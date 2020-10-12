Стась впервые с 2016 года набрал 2 очка в игре регулярного чемпионата

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:2).

В третьем периоде он забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Стась впервые с 10 ноября 2016 года записал на свой счет два балла в игре регулярного чемпионата. Тогда он играл за минское «Динамо».

Отметим, что форвард уже набирал два очка за «Авангард» в 2018 году, но это произошло в игре плей-офф.