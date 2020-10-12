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Стась впервые с 2016 года набрал 2 очка в игре регулярного чемпионата
13.10.2020 06:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий «Авангарда»
В третьем периоде он забросил шайбу и сделал результативную передачу.
Стась впервые с 10 ноября 2016 года записал на свой счет два балла в игре регулярного чемпионата. Тогда он играл за минское «Динамо».
Отметим, что форвард уже набирал два очка за
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Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась набрал два очка в матче чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:2).
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