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Снытина о марше пенсионеров: «Гордимся! Силовики преграждают путь, распыляют газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти»

13.10.2020 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поделилась мнением о марше пенсионеров.  

«Идут медленно, но уверенно! ⠀

Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀

Кто-то скажет: «Им легко выходить и протестовать, большая часть жизни уже позади, им терять нечего», – каждому человеку есть что терять, просто они выбрали борьбу, вместо ожидания!⠀

Силовики преграждают путь, распыляют им в глаза слезоточивый газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти, вперед!» – написала Снытина в своем Instagram.

 
 
 
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⁣Идут медленно, но уверенно! ⠀ ⠀ Это наши бабушки и дедушки!

 
 
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