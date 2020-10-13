Снытина о марше пенсионеров: «Гордимся! Силовики преграждают путь, распыляют газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти»
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Источник материала:
Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина поделилась мнением о марше пенсионеров.
«Идут медленно, но уверенно! ⠀
⠀ Это наши бабушки и дедушки! Протест населения возрастом от 57 и выше! Пенсионеры! Гордимся! ⠀ ⠀ Кто-то скажет: «Им легко выходить и протестовать, большая часть жизни уже позади, им терять нечего», – каждому человеку есть что терять, просто они выбрали борьбу, вместо ожидания!⠀ ⠀ Силовики преграждают путь, распыляют им в глаза слезоточивый газ и взрывают светошумовые гранаты, но они продолжают идти, вперед!» – написала Снытина в своем ⠀ Instagram.
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