Людас Румбутис: «Хороший игрок вырастает из того, кто до выхода в профессионалы набирает 10-12 тысяч часов тренировочной работы. А у нас он набирает 2 тысячи»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист поразмышлял о развитии белорусского футбола.

«У нас чересчур завышенные ожидания от сборной. Но реально нужно смотреть: у нас сейчас игроков, которые соответствуют средней европейской сборной, можно пересчитать по пальцам одной руки, если они еще есть. Здесь не столько в тренере вопрос, а кого мы в ближайшее время подведем. А подведем мы очень мало людей к этой национальной сборной. Потому что мы надеемся на помощь государства, СДЮШОРы... Но это спорт для любителей. Пока не будет у клубов своих академий... Почему Россия так выстрелила сильно? У них, посмотрите: в «Зените» академия, в «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо». У них там давно работают испанцы и португальцы.

Хороший футболист вырастает из того, кто с начала своего тренировочного процесса до выхода в профессионалы набирает 10-12 тысяч часов тренировочной работы. А у нас он набирает 2 тысячи за это время. Потому что тренируется 3-4 раза в неделю по 1,5 часа. И этого набора... Почему в сборной видно, что у людей колоссальные проблемы с техническим оснащением.