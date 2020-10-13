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Людас Румбутис: «Хороший игрок вырастает из того, кто до выхода в профессионалы набирает 10-12 тысяч часов тренировочной работы. А у нас он набирает 2 тысячи»

13.10.2020 11:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Людас Румбутис поразмышлял о развитии белорусского футбола.

«У нас чересчур завышенные ожидания от сборной. Но реально нужно смотреть: у нас сейчас игроков, которые соответствуют средней европейской сборной, можно пересчитать по пальцам одной руки, если они еще есть. Здесь не столько в тренере вопрос, а кого мы в ближайшее время подведем. А подведем мы очень мало людей к этой национальной сборной. Потому что мы надеемся на помощь государства, СДЮШОРы... Но это спорт для любителей. Пока не будет у клубов своих академий... Почему Россия так выстрелила сильно? У них, посмотрите: в «Зените» академия, в «Краснодаре», ЦСКА, «Динамо». У них там давно работают испанцы и португальцы.

Хороший футболист вырастает из того, кто с начала своего тренировочного процесса до выхода в профессионалы набирает 10-12 тысяч часов тренировочной работы. А у нас он набирает 2 тысячи за это время. Потому что тренируется 3-4 раза в неделю по 1,5 часа. И этого набора... Почему в сборной видно, что у людей колоссальные проблемы с техническим оснащением.

Должна быть работа. Раньше в СССР мы не замечали турков, еще кого-то. Почему? Потому что мы работали 2 раза в день 250 дней в году. Ну, извините. Это и медведя на барабане научишь играть», – сказал Румбутис в эфире «Беларусь 5».

 
 
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