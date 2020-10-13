Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 окт – Sputnik. Украинский форвард Артем Милевский намекнул на уход из брестского "Динамо", сообщает Sputnik.

"Брест! Тогда все только начиналось! Быть добру и мирному небу Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда!" – написал футболист в Instagram .

Пост Милевский сопроводил видео взятия ворот с его участием.

Нападающий подписал контракт с брестчанами в январе прошлого года. Вместе с "Динамо" он выиграл чемпионат Беларуси (2019), Кубок (2018) и Суперкубок страны (2018, 2019, 2020).