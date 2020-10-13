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Свободное Объединение Спортсменов Беларуси просит поддержать Левченко на рассмотрении апелляционной жалобы по ее административному делу. Начало заседания – в 15:30
13.10.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После многочисленных переносов и затягиваний с ответом на официальные обращения, сегодня, во вторник 13.10.2020 в 15:30 Минский городской суд наконец рассмотрит апелляционную жалобу по административному делу Елены Левченко.
Заседание будет проходить в помещении Мингорсуда по адресу Д. Марцинкевича д.1 корп.3. Процесс открытый, необходимо иметь при себе паспорт и маски.
Свободное Объединение Спортсменов Беларуси просит поддержать Левченко на этом процессе. Напомним, до выхода Елены на свободу осталось 2 дня.
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Свободное Объединение Спортсменов Беларуси просит поддержать Левченко на рассмотрении апелляционной жалобы по ее административному делу. Начало заседания – в 15:30
После многочисленных переносов и затягиваний с ответом на официальные обращения, сегодня, во вторник 13.10.2020 в 15:30 Минский городской суд наконец рассмотрит...
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