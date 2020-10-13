Свободное Объединение Спортсменов Беларуси просит поддержать Левченко на рассмотрении апелляционной жалобы по ее административному делу. Начало заседания – в 15:30

Источник материала: Tribuna.com

После многочисленных переносов и затягиваний с ответом на официальные обращения, сегодня, во вторник 13.10.2020 в 15:30 Минский городской суд наконец рассмотрит апелляционную жалобу по административному делу Елены Левченко.

Заседание будет проходить в помещении Мингорсуда по адресу Д. Марцинкевича д.1 корп.3. Процесс открытый, необходимо иметь при себе паспорт и маски.

Свободное Объединение Спортсменов Беларуси просит поддержать Левченко на этом процессе. Напомним, до выхода Елены на свободу осталось 2 дня.