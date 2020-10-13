Валерий Исаев: «Тихарь разогнался и со всей дури ударил человека ногой. Что нужно вбить им в голову, чтобы они так поступали с людьми, которые живут с ними в одной стране?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о действиях силовиков.

- Сегодня появилось видео об избиении людей на Окрестина, которое было предположительно снято 9-11 августа.

– Я его видел. И как любого разумного человека меня эти кадры ввели в состояние ужаса и злости… Но это ожидаемо. Мы ведь понимали, что так все было. И я думаю, что этот ролик – еще не самый страшный. И если бы снимали то, что происходило в Окрестина и в автозаках, то этот ролик был бы детским мультфильмом просто.

Что касается содержания видео, для меня было неожиданно, что в избиениях участвовали не ОМОНовцы или съехавшие с катушек солдаты-срочники. Я в свое время был таким же солдатом, когда служил в Советской армии. И та унизительная система превращение человека в животного исполнителя работает и сейчас. Человека за месяц можно превратить в пленного раба, а потом в ошалевшего от безнаказанности зверя, чтобы он выполнял любые приказы. Так вот оказывается избивали не только они, но и обычные милиционеры.

– Некоторые даже с наслаждением это делали.

– И в этом нет ничего удивительного. Вчера видел ролик где тихарь разогнался и со всей дури ударил человека ногой. Что нужно вбить им в голову, чтобы они так поступали с людьми, которые живут с ними в одной стране? Все, что происходит с начала лета в стране… Вся риторика, все, что они [силовики] рассказывают – желание оправдать… свой маленький комфорт в квартире, поддержанную машину. А может уже и новую. Я не нищий и не голодный, но не могу предоставить справку для кредита на строительство недвижимости о том, что у меня зарплата 4-5 тысяч рублей. Теперь мы четко понимаем, кто может предоставить такие справки, и на кого работает наша «хваленая» экономика. И это тоже ответ почему они так себя ведут.

И мне очень радостно, что столько людей в стране способны занять любой пост, способны желать ей хорошего, любить страну. Честно, не думал, что в Беларуси есть столько людей, которые так любят свою страну и так относятся к близким, – сказал Исаев.