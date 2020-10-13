Котов о Фонде спортивной солидарности: «Если кто-то лишился возможности тренироваться в Беларуси — мы будем искать варианты, как помочь»

Источник материала: Tribuna.com

Менеджер белорусского Фонда спортивной солидарности Анатолий Котов рассказал о задачах фонда.

— Наша задача — показать белорусским спортсменам, что если их преследуют по политическим мотивам, у них есть куда обращаться. Для спортсмена спорт — его жизнь. Если кто-то лишился возможности тренироваться в Беларуси — мы будем искать варианты, как помочь.

Реакция со стороны МОК уже последовала. Причем публичная. Важно, что задекларирована готовность оперативно расследовать каждый случай дискриминации.

К большому сожалению, это не повышает имидж Беларуси. Но ответ на вопрос: «Кто в этом виноват?» — достаточно простой. Те, кто увольняют, лишают возможности тренироваться, избивают и сажают. Спорт по умолчанию вне политики. Но спортсмены живут в той же стране, что и все остальные. И политики в стране стало очень много. Не получается быть «в домике», – сказал Котов.