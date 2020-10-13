Александр Глеб: «На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о перспективах национальной команды.

«На самом деле сколько раз перед циклами говорил о том, что будем бороться, есть шанс. На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат (смеется – Tribuna.com).