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Александр Глеб: «На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат»
13.10.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о перспективах национальной команды.
«На самом деле сколько раз перед циклами говорил о том, что будем бороться, есть шанс. На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат (смеется – Tribuna.com).
Поверьте, для нашей сборной через групповую стадию пробиться – это без шансов. А вот Лига наций – лучший был шанс», – сказал Глеб в эфире «
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Александр Глеб: «На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат»
Бывший игрок сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о перспективах национальной команды.
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