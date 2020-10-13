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Александр Глеб: «На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат»

13.10.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о перспективах национальной команды.

«На самом деле сколько раз перед циклами говорил о том, что будем бороться, есть шанс. На самом деле надо, чтобы ФИФА нас и Сан-Марино – играем две игры: кто проходит, тот попадает на чемпионат (смеется – Tribuna.com).

Поверьте, для нашей сборной через групповую стадию пробиться – это без шансов. А вот Лига наций – лучший был шанс», – сказал Глеб в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Бывший игрок сборной Беларуси Александр Глеб поделился мнением о перспективах национальной команды.
 
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