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Щурко о словах Домрачевой: «Время услышать всех. И Героев страны тоже. Ибо катимся мы в бездну...»
13.10.2020 15:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный журналист Сергей Щурко прокомментировал
«Время услышать всех. И Героев страны тоже. Ибо катимся мы в бездну...», – написал Щурко в своем
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Спортивный журналист Сергей Щурко прокомментировал мнение четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой на протесты в Беларуси.
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