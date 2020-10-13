Жан По: «Мне очень нравится, что и в Гродно, и в Жодино, и в Минске можно спокойно выйти вечером в любую часть города и не бояться, что тебя ограбят или изобьют»

Источник материала: Tribuna.com

Ивуарийский полузащитник «Немана» Жан Морель По поделился впечатлениями о белорусских городах.

- По приезде ты явно столкнулся с трудностями: холодная погода, языковой барьер и так далее. Как проходил период адаптации, и кто тебе помог пройти его как можно легче?

– Первая зима была для меня очень сложной. Повезло, что у меня хороший иммунитет, и я не болел. В холод я стараюсь никуда не выходить, предпочитаю сидеть дома – тренироваться и спать. Помню, когда я был футболистом «Торпедо-БелАЗ», мы играли с минским «Торпедо», и температура была минус 13 градусов, я не представлял, как можно играть при таком морозе.

Что же касается языка, то в жодинском клубе многие знали английский. В этом плане мне было не сложно. Сам я прикладывал все усилия, чтобы как можно скорее и лучше выучить русский язык. К тому же в команде был мой земляк Аффи, он и был первое время моим главным спасителем, помощником и переводчиком. Например, когда тренер давал установку на игру, Аффи переводил и объяснял мне, что я должен делать на поле.

- А ты связывался с Аффи до перехода, он тебе что-то рассказывал о Беларуси?

– Он сказал, что здесь холодно. Поэтому я морально к этому был уже готов. Рассказал немного о Жодино. Город, к слову, мне понравился. Он маленький и спокойный, куда спокойнее Абиджана. Мне очень нравится, что и в Гродно, и в Жодино, и в Минске можно спокойно выйти вечером в любую часть города и не бояться, что тебя ограбят или изобьют.

Почему так говорю? Потому что однажды я сам попал такую ситуацию у себя на родине. Возвращался домой вечером, ко мне подошли двое в капюшонах, приставили нож к ребрам и потребовали отдать им все деньги и телефон. Не знаю как, но мне удалось их уговорить не забирать мой телефон. После такого несложно понять, почему я люблю спокойствие… Мне не по душе бары, ночные клубы, я домашний человек. Как по мне, то лучше провести время с близкими людьми, ну или потренироваться, — сказал По.