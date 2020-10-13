Гандболистка сборной Беларуси Нестерук: «Вся спортивная сфера должна была испытать большой шок. Но, как оказалось, многие боятся высказываться по этому поводу… И это тоже шокирует»

Источник материала: Tribuna.com

Разыгрывающая сборной Беларуси Валентина Нестерук призналась, что шокирована событиями, которые происходят в Беларуси.

– Какое событие, произошедшее в Беларуси за последнее время, вас поразило?

– Конечно, арест Лены Левченко. Для меня это был шок. И вся спортивная сфера должна была испытать большой шок. Но, как оказалось, многие боятся высказываться по этому поводу… И это тоже шокирует. Не думаю, что сложно записать самое обыкновенное видео со словами поддержки в Инстаграм. Никто же за это бить не будет. Это же не какое-то преступление.

Да, арест Лены, пожалуй поразил больше всего. Она отстаивает интересы нашей страны, и к ней так отнеслись. Очень странно и очень непонятно. Я следила за ее активностью в последние недели. Смотрела ее видео в Инстаграм, фото с маршей, читала высказывания. И как только узнала, что ее арестовали в аэропорту... Она же ехала на реабилитацию. Спортсмены прекрасно знают, что это значит. Это твое здоровье. А тебя арестовывают непонятно за что. Я как узнала, прям не могла собраться с мыслями. Если уже спортсмены, которые обычно вне политики, оказались в самом эпицентре всей ситуации, это плохо.

– Когда у нас говорят «спортсмены вне политики», это скорее означает опасения выражать свое мнение.

– Вне политики сделайте в кавычках :). На данный момент понятно, что система не работает. И правила в этой системе тоже не работают. Люди оказались заложниками ситуации.

– В итоге Левченко дали 15 суток.

– Снова огромное непонимание и боль. Такое ощущение, что ударили по всему белорусскому спорту. Очень неприятное чувство.

Спортсмены всегда отдают всех себя своему виду спорта и стране. Тяжело нам, болит ли что-то, есть ли силы – никто про это не спрашивает. В наше положение никогда никто не входит. Надо выступать, надо играть. И мы это делаем. Стискиваем зубы и боремся. Мы хотим это делать. И ситуация с Леной – огромная беда, которую я пропустила через себя. И самое ужасное то, что ты ничем не можешь помочь. И от этого болит еще сильнее. Такая беспомощность просто добивает.

Спортсмены – это люди, которые борются до конца в любой ситуации. И тут тоже хотелось бы [бороться], но что сделаешь? Видео – это самое маленькое, что мы можем сделать. Это минимум. Но для нее, мне кажется, это имеет прям огромное значение, – сказала Нестерук.