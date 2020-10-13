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Ивашко о штрафе на гейм за то, что он ушел в туалет по ходу сета : «Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте?»
13.10.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
141-я ракетка мира
Ивашко вызвал врача и спросил у судьи, может ли он взять медицинский перерыв, и судья ответил, что может, но в свое время. После этого врач сказал теннисисту, что он может покинуть корт, и вместе они ушли в подтрибунное помещение.
По возвращении Ивашко узнал, что его оштрафовали на гейм: устное предупреждение за первые 30 секунд отсутствия, штраф на очко – за вторые и штраф на гейм – за третье. Белорус накричал на судью за то, что тот ввел его в заблуждение и не предупредил его об этом пункте правил. Затем он попросил вызвать на корт супервайзера и отказался продолжать матч. «Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте? У меня была такая же ситуация на «Челленджере», но там никто не штрафовал меня на гейм».
Несмотря на эту ситуацию, Ивашко, пробившийся в основу через квалификацию, вышел на корт, отыграл брейк и довел матч до победы.
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Ивашко о штрафе на гейм за то, что он ушел в туалет по ходу сета : «Ты хочешь, чтобы я насрал прямо на корте?»
141-я ракетка мира Илья Ивашко поругался с судьей и супервайзером во время матча первого круга турнира в Петербурге против Адриана Маннарино (6:3, 7:6).
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