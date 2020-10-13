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Сигневич репостнул возмущение своей жены избиением Хорошина: «Эти псы служат и выполняют команды за косточку»
13.10.2020 17:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Николай Сигневич репостнул свою жену, которая в инстаграм возмутилась задержанием и избиением владельца магазина «Первый цветной» Максима Хорошина.
«Задержали Максима Хорошина. Избили. Максим не трус, человек, который не боялся, за что в нашей стране могут избить правонарушительные органы. Только за то, что вы есть. Нет слов, чтобы выразить сой гнев. Эти псы служат и выполняют команды за косточку. Максим, Катя, мне жаль, что вам через это пришлось пройти», – написала жена Сигневича.
Сегодня около 9:00 в Минске около своего дома задержали владельца магазина «Первый цветной» Максима Хорошина и его жену. Спустя два часа в сети появилось видео того, как Максима выводят из РУВД к скорой. Мужчина находится в шоковом состоянии, рыдает и не может сказать ни слова. По словам адвоката, Максима избили в РУВД.
Адвокат семьи Юлия Леванчук рассказала
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Сигневич репостнул возмущение своей жены избиением Хорошина: «Эти псы служат и выполняют команды за косточку»
Белорусский нападающий Николай Сигневич репостнул свою жену, которая в инстаграм возмутилась задержанием и избиением владельца магазина «Первый цветной»...
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