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Виталий Гурков: «Часто слышу фразу: «Хотите как в Украине?» Я сейчас живу в Украине и могу сказать: да, хочу как в Украине»

13.10.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Виталий Гурков в стриме в инстаграм Tribuna.com признался, чтобы в Беларуси было как в Украине.

– Создается впечатление, что силовики готовы убивать. Не знаю, чем их кормят в казарме. Но когда они так бьют пенсионеров… Не знаю. Ходят слухи, что их реально чем-то подкармливают. Может, амфитамин какой-то. Испытывать такую ярость к своему народу. Это не вписывается ни в какие рамки.

- Что будет дальше?

– Не знаю, не могу сказать. Часто слышу фразу: «Хотите как в Украине?» Я сейчас живу в Украине и могу сказать: да, хочу как в Украине. Чтобы мэром города мог стать боксер, чтобы человек, который шутит, мог стать президентом, чтобы люди были свободны. Но это очень небыстрый процесс, – сказал Гурков.

 

 
 
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Белорусский боец Виталий Гурков в стриме в инстаграм Tribuna.com признался, чтобы в Беларуси было как в Украине.
 
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