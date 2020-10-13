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Михаил Мархель: «Я рассуждать о будущем не вправе. Проанализировать работу должно руководство АБФФ»

13.10.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что после прилета команды из Литвы разговоров с руководством АБФФ не было, передает «Прессбол».

- Вы провели по матчу с соперниками по группе. Поделитесь впечатлениями и, возможно, расставьте команды Литвы, Албании и Казахстане по силе. Или действительно все сборные абсолютно равны, как об этом твердит турнирная таблица?

– В принципе считаю, что все соперники равны. Единственное — по прошествии отрезка выделил бы индивидуальное мастерство футболистов сборной Албании. Впрочем, считаю, мы все равно вправе рассчитывать на первое место в нашей группе. Будем прилагать для этого все усилия.

- Был ли после поражения в Грузии или, например, после прилета из Литвы разговор с руководством федерации относительно кредита доверия вам, как главному тренеру?

– Таких разговоров однозначно не было. Наверное, нам надо провести еще завтрашний матч. После него и наших перспектив уже будем в чем-то отталкиваться. Я рассуждать о будущем не вправе. Проанализировать работу должно руководство БФФ, — сказал Мархель.

Николай Ходасевич: «Мархель не может уйти в отставку, как сделал бы любой тренер, у которого есть личное мнение. Его взяли на борт и сказали, что больше твое мнение никого не интересует»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что после прилета команды из Литвы разговоров с руководством АБФФ не было, передает «Прессбол».
 
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