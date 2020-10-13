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Виталий Гурков: «Мой кандидат в президенты? У нас много классных людей. Левченко может стать президентом, ей я доверяю. Латушко мне очень нравится»

13.10.2020 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский боец Виталий Гурков в стриме в инстаграм Tribuna.com заявил, что не видит президентом Беларуси никого из тех, кто принимал участие в предвыборной гонке.

– На новых выборах… Как я вижу ситуацию: Тихановская – это технический кандидат. Люди голосовали против кого-то конкретного. Никого из этой компании я бы не хотел видеть президентом. Это не мои кандидаты.

- Кандидат Виталия Гуркова это…

– У нас много классных людей. Это должен быть человек, который доказал, что топит за Беларусь. Елена Левченко может стать президентом, ей я доверяю.

Латушко мне очень нравится. Я ему доверяю. Думаю, если будут новые выборы, мы увидим гораздо больше толковых кандидатов ,которые сейчас не могли реализоваться, – сказал Гурков.

 
 
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Белорусский боец Виталий Гурков в стриме в инстаграм Tribuna.com заявил, что не видит президентом Беларуси никого из тех, кто принимал участие в предвыборной гонке.
 
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