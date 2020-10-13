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Анатолий Байдачный: «У меня твердое мнение: если бы Кондратьев возглавлял сборную, результат был бы другой. Думаю, его не использовали до конца»

13.10.2020 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что при Георгии Кондратьеве результат матча против Грузии был бы другой.

- Обидное в этой ситуации, что это была главная игра. И было достаточно времени, чтобы подойти к этой главной игре. Весь смысл работы заключался в том, чтобы сыграть эту игру. Мне неоднократно задавали вопросы, когда сборная играла неудачно. Я всегда отвечал: «Не надо людей критиковать, дайте им возможность сыграть главную игру в жизни для них». И они ее не сыграли.

Мне обидно за Георгия Кондратьева, потому что он участвовал в этом матче. У меня твердое мнение: если бы он возглавлял все это дело, результат был бы другой. Думаю, его не использовали до конца. А Георгий такой человек, что никогда не лезет с лишними подсказками.

- А что делать?

- Все в нашем футболе сводится к тому, что кто кого за сколько купил. Все. Так нельзя. Месси тоже надо тренировать. В этом весь футбол! – сказал Байдачный в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что при Георгии Кондратьеве результат матча против Грузии был бы другой.
 
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