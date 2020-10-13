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Анатолий Байдачный: «У меня твердое мнение: если бы Кондратьев возглавлял сборную, результат был бы другой. Думаю, его не использовали до конца»
13.10.2020 20:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что при Георгии Кондратьеве результат матча против Грузии был бы другой.
- Обидное в этой ситуации, что это была главная игра. И было достаточно времени, чтобы подойти к этой главной игре. Весь смысл работы заключался в том, чтобы сыграть эту игру. Мне неоднократно задавали вопросы, когда сборная играла неудачно. Я всегда отвечал: «Не надо людей критиковать, дайте им возможность сыграть главную игру в жизни для них». И они ее не сыграли.
Мне обидно за Георгия Кондратьева, потому что он участвовал в этом матче. У меня твердое мнение: если бы он возглавлял все это дело, результат был бы другой. Думаю, его не использовали до конца. А Георгий такой человек, что никогда не лезет с лишними подсказками.
- А что делать?
- Все в нашем футболе сводится к тому, что кто кого за сколько купил. Все. Так нельзя. Месси тоже надо тренировать. В этом весь футбол! – сказал Байдачный в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
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Анатолий Байдачный: «У меня твердое мнение: если бы Кондратьев возглавлял сборную, результат был бы другой. Думаю, его не использовали до конца»
Белорусский специалист Анатолий Байдачный считает, что при Георгии Кондратьеве результат матча против Грузии был бы другой.
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