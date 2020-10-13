«Силовики проверяли, жив ли он». Свидетель рассказала о задержании брата Домрачевой

Источник материала: Tribuna.com

Девушка, которая видела, как в воскресенье задерживали и везли в РУВД брата Дарьи Домрачевой Никиту, рассказала о жестокости силовиков по отношению к нему. По словам Надежды, Никиту избивали несколько человек, а после ему долгое время не оказывали медицинскую помощь.

— Когда силовики начали разгон, мы с подругой убежали на Зыбицкую, спрятавшись в металлическом боксе, куда со всей улицы свозят металлические контейнеры. В это время мимо проезжал парень на велосипеде. Силовики были в растерянности, так как не могли никого догнать, и, казалось, начали хватать всех подряд. Этого парня сбили с велосипеда, повалили на землю и стали избивать руками, ногами и дубинками. Их было человек шесть-семь, и, казалось, каждый считал своим долгом его ударить, хотя он даже не пытался отбиваться.

Уже после начала избиения я начала писать видео, но вскоре силовики подбежали к нашему боксу и стали всех задерживать, хотя им сказали, что здесь одни женщины.

Омоновцы вели себя странно: они то матерились, то шутили. Мужчин в бусик заталкивали силой и избивали. Когда нас переводили в какой-то грузовик, то увидела, как за мной ведут окровавленного парня.

Он стонал и говорил, что у него болит голова, но в ответ слышал только: «Заткнись! Заткнись!» Парень просил оказать ему медицинскую помощь. Сначала он стоял на коленях и тяжело дышал, а потом начал сползать по стенке. Когда велосипедист уже перестал двигаться и что-либо просить, один из силовиков толкнул его ногой и спросил, живой ли он.

Суммарно нас везли минут 40. По приезде в РУВД его из этого транспорта уже просто вытаскивали под руки, и я шла по его крови. На улице увидела, что его голову пытались перемотать, но бинт уже весь был красный.

В РУВД нас поставили к стенке, а силовики пытались выяснить, где его второй ботинок. Когда увидели, в каком он состоянии, то решили вызвать скорую. Чтобы вы понимали, это была не какая-то ранка. У него была разбита голова, а кровь лилась ручьем. Все волосы, всё лицо было залито.

Когда появились новости, я поняла, что этот парень — брат Дарьи Домрачевой. При этом сам он про это ничего не говорил. Не представлялся ее братом. Никита только просил вызвать скорую и спрашивал, где его велосипед, – рассказала свидетель.

Напомним, 11 октября Никита ехал на велосипеде к маме, когда на него напали силовики. Он не участвовал в акции и не вез никакой символики. Из РУВД его отвезли в больницу, из которой он уехал сам на следующее утро.

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