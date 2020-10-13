Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Булат осужден на 15 суток

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток.

Булата осудили за участие в несанкционированной акции, при этом есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте, сообщает «Радыё Свабода» .

Булат находится на Окрестино, адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».