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Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Булат осужден на 15 суток
13.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток.
Булата осудили за участие в несанкционированной акции, при этом есть доказательства, что он с семьей находился в другом месте, сообщает
Булат находится на Окрестино, адвоката к нему не пускают «из-за сложной эпидемиологической ситуации».
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Многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат осужден на 15 суток.
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