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Драгун поддержал избитого Михаила Хорошина
13.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал задержанного и избитого владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина.
«Максим Хорошин, держись», – написал Драгун.
Сегодня около 9:00 в Минске около своего дома задержали владельца магазина «Первый цветной» Максима Хорошина и его жену. Спустя два часа в сети появилось видео того, как Максима выводят из РУВД к скорой. Мужчина находится в шоковом состоянии, рыдает и не может сказать ни слова. По словам адвоката, Максима избили в РУВД.
Адвокат семьи Юлия Леванчук рассказала Onliner, что Максим и его жена Катерина были задержаны сегодня возле дома с применением физического насилия. Жену отпустили по дороге, а адвокат сразу выехала в Первомайское РУВД.
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал задержанного и избитого владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина.
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