Драгун поддержал избитого Михаила Хорошина

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал задержанного и избитого владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина.

«Максим Хорошин, держись», – написал Драгун.





Сегодня около 9:00 в Минске около своего дома задержали владельца магазина «Первый цветной» Максима Хорошина и его жену. Спустя два часа в сети появилось видео того, как Максима выводят из РУВД к скорой. Мужчина находится в шоковом состоянии, рыдает и не может сказать ни слова. По словам адвоката, Максима избили в РУВД.

Адвокат семьи Юлия Леванчук рассказала Onliner, что Максим и его жена Катерина были задержаны сегодня возле дома с применением физического насилия. Жену отпустили по дороге, а адвокат сразу выехала в Первомайское РУВД.