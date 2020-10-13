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Драгун поддержал избитого Михаила Хорошина

13.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал задержанного и избитого владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина.

«Максим Хорошин, держись», – написал Драгун.

Драгун поддержал избитого Михаила Хорошина

Сегодня около 9:00 в Минске около своего дома задержали владельца магазина «Первый цветной» Максима Хорошина и его жену. Спустя два часа в сети появилось видео того, как Максима выводят из РУВД к скорой. Мужчина находится в шоковом состоянии, рыдает и не может сказать ни слова. По словам адвоката, Максима избили в РУВД.

Адвокат семьи Юлия Леванчук рассказала Onliner, что Максим и его жена Катерина были задержаны сегодня возле дома с применением физического насилия. Жену отпустили по дороге, а адвокат сразу выехала в Первомайское РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поддержал задержанного и избитого владельца цветочного магазина «Первый цветной» Максима Хорошина.
 
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