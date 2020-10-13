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Михаил Мархель: «Если объективно, то попадание в финальную часть Евро было бы сродни подвигу»

13.10.2020 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что попадание на Евро было бы сродни подвигу, сообщает «Прессбол».

- Есть мнение, что в целом сезон для футбольной Беларуси оказался неудачным. Чувствуете ли, что приезжающие ребята находятся не в той форме и видите ли какие-то причины? Ибо и на клубном уровне, и на уровне сборных болельщики ждали от 2020-го большего.

– Сейчас еще сезон не закончен. Впереди четыре игры у национальной сборной. Поэтому рановато и сложно делать выводы. Чтобы сделать глубокий анализ, должно пройти время. Конкретно мне сказать сложно. Конечно, все разочарованы, что не попали в финальную часть чемпионата Европы. Но, если объективно, это было бы сродни подвигу. А анализ… Давайте дождемся окончания года. Пока есть возможность хоть как-то реабилитироваться, мы будем использовать ее.

- И все же у вас не складывается впечатления, что футболисты имеют не лучшую готовность?

– Нет. У нас есть ресурс, понятно, что существует не лучший психологический фон. Тем не менее попытаемся с этим справиться, – сказал Мархель.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель отметил, что попадание на Евро было бы сродни подвигу, сообщает «Прессбол».
 
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