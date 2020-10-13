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Рой Кин – самый культовый капитан в истории АПЛ. Терри, Адамс и Джеррард – в топ-4 (Squawka)
13.10.2020 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Портал Squawka опубликовал рейтинг самых культовых капитанов в истории Премьер-лиги.
В список вошли:
1. Рой Кин (
2. Джон Терри (
3. Тони Адамс (
4. Стивен Джеррард («Ливерпуль», 2003-2015);
5. Стив Брюс («МЮ», 1992-1996);
6. Патрик Виейра («Арсенал», 2002-2005);
7. Алан Ширер («Ньюкасл», 1998-2006);
8. Венсан Компани (
9. Неманя Видич («МЮ», 2011-2014);
10. Гари Невилл («МЮ», 2005-2011);
11. Деннис Уайз («Челси», 1993-2001);
12. Стилиян Петров («Астон Вилла», 2009-2013);
13. Джордан Хендерсон (
14. Уэс Морган («Лестер», с 2012 года);
15. Фил Невилл («Эвертон», 2007-2013);
16. Сами Хююпя («Ливерпуль», 2000-2003).
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Портал Squawka опубликовал рейтинг самых культовых капитанов в истории Премьер-лиги.
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