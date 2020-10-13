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Никита Домрачев: «Я пока не готов подавать заявление. Есть риск, что от этого мне может стать только хуже»

14.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита признался, что не готов подавать заявления на сотрудников силовых структур после того, как его избили при задержании.

- Будете ли подавать заявление на действия силовиков?

– Подавать заявление бессмысленно, потому что ни одно аналогичное дело не начато в отношении силовиков. Независимо от случая, они все прикрывают друг друга, и зачастую эти заявление оборачиваются против самих пострадавших.

Я пока не готов подавать заявление и не очень понимаю, как в этой ситуации действовать. Есть риск, что от этого мне может стать только хуже, – сказал Домрачев.

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Брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита признался, что не готов подавать заявления на сотрудников силовых структур после того, как его...
 
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