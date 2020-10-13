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Никита Домрачев: «Я пока не готов подавать заявление. Есть риск, что от этого мне может стать только хуже»
14.10.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита признался, что не готов подавать заявления на сотрудников силовых структур после того, как его избили при задержании.
- Будете ли подавать заявление на действия силовиков?
– Подавать заявление бессмысленно, потому что ни одно аналогичное дело не начато в отношении силовиков. Независимо от случая, они все прикрывают друг друга, и зачастую эти заявление оборачиваются против самих пострадавших.
Я пока не готов подавать заявление и не очень понимаю, как в этой ситуации действовать. Есть риск, что от этого мне может стать только хуже, – сказал Домрачев.
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Никита Домрачев: «Я пока не готов подавать заявление. Есть риск, что от этого мне может стать только хуже»
Брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита признался, что не готов подавать заявления на сотрудников силовых структур после того, как его...
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