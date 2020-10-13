Никита Домрачев: «Очень сильно болит голова, я не могу спать, не могу найти позу для сна. Сплю только сидя, все болит»

Источник материала: Tribuna.com

Брат четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никита рассказал о последствиях своего жестокого воскресного задержания белорусскими силовиками.

– У меня очень сильно болит голова, я не могу спать, потому что не могу найти позицию для сна. Со всех сторон ощущаю боль, спать возможно только сидя.

Мне оказали первую помощь в больнице. Там остановили кровь, потом зашили раны и сделали томографию. У меня сильное сотрясение. Теперь я обращаюсь дальше за медицинской помощью, чтобы продолжить восстановление.

- Расскажите, что произошло?

– Я случайно там оказался. Был очень напуган, бегущими на меня солдатами. Раньше я никогда не видел такого количества людей с оружием. Я испугался, повернул в другую сторону, чтобы уехать, но только начал движение, как с другой стороны налетели еще более страшные люди в черных масках, без опознавательных знаков. Они повалили меня с велосипеда, не дав опомниться. Потом просто началось жесткое избиение.

- После этого они посадили вас в автозак?

– Они посадили меня в микроавтобус. Раньше такие микроавтобусы ездили по городу без номерных знаков под прикрытием машин ГАИ. Сейчас на них уже есть номерные знаки, но естественно, я уже ничего не видел, потому что я весь был в крови. Они сказали, что мне еще повезло, что я не оказался в автозаке, потому что там я бы еще больше был избит и «пущен по кругу». Все это говорилось в жесткой, нечеловеческой форме.

Люди, которые меня прессовали, оскорбляли, спрашивали, сколько мне заплатили, что у меня с глазами, почему я такой невменяемый. Я испугался за свою жизнь, особенно зная, что происходит с людьми после задержаний и что некоторые не выходят из изолятора, а их потом находят где-нибудь в лесу.

Это было действительно страшно. Я был в шоке. Мне пережали руки наручниками так, что у меня сразу же онемела одна рука. Я перестал ее чувствовать и одновременно ощущал сильную боль. Просил их вызвать «скорую», ослабить мне наручники и не трогать меня, потому что они смеялись, обзывали меня словами с ненормативной лексикой, – рассказал Домрачев.

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